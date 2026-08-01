Sassari, orrore in carcere: muore carbonizzato in cella

Appicca il fuoco in cella e perde la vita nell'incendio: è morto così un detenuto sardo di 32 anni nel carcere di Bancali, a Sassari. Il fatto è avvenuto la notte scorsa, quella tra giovedì 30 e venerdì 31 luglio, in una cella del reparto ospedaliero dell'istituto penitenziario. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato l'uomo a dare inizio al rogo. Nove agenti della polizia penitenziaria, intervenuti per domare le fiamme e prestare soccorso, sono rimasti lievemente ustionati e intossicati dal fumo. Trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, non sono comunque apparsi in gravi condizioni.

Stando a quanto ricostruito, il 32enne si sarebbe barricato in cella, chiudendo le finestre e dando fuoco agli arredi. Il fumo avrebbe presto saturato la stanza, rendendo sempre più difficile respirare. In breve tempo, infatti, le esalazioni gli avrebbero fatto perdere i sensi. Anche se con grande difficoltà, gli agenti sarebbero riusciti a entrare, trovando il detenuto ancora vivo, nel bagno della cella. A quel punto lo avrebbero subito trascinato fuori. Purtroppo, però, l'uomo è morto poco dopo per le gravi ustioni e il fumo respirato. Secondo quanto riferito dai rappresentanti sindacali della polizia penitenziaria, il detenuto non aveva manifestato alcun segnale di agitazione prima dell'incendio.