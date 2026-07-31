Napoli, scossa di magnitudo 4.7: "La più forte degli ultimi 40 anni"

A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 - la più forte da 40 anni a questa parte - avvertita alle 19.45 nell'area dei Campi Flegrei, è stata sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, compresa la linea Alta Velocità, per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell'infrastruttura. Lo stop interessa i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Lo comunica Ferrovie dello Stato. Sono già al lavoro i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, secondo le procedure previste in questi casi, per il controllo dell'infrastruttura.

La circolazione riprenderà non appena completati i controlli e accertata la piena sicurezza della linea. Non sono arrivate al momento richieste di soccorso alla centrale dei vigili del fuoco di Napoli dopo il Terremoto 4.7 ai Campi Flegrei. Secondo quanto risulta al centro operativo, al momento viene segnalato il crollo della facciata di una palazzina a Pozzuoli, senza il coinvolgimento di persone, e diversi crolli di cornicioni e intonaci tra Pozzuoli e Bagnoli che, anche in questo caso, non hanno interessato i cittadini.

A seguito dell'evento sismico in area flegrea registrato alle ore 19.46 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso l'Unità di Crisi presieduta dal Capo Dipartimento Fabio Ciciliano in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Secondo le verifiche della Sala Situazione Italia del Dipartimento, risultano danni sul territorio. Lo rende noto la Protezione Civile. Il bilancio ai Campi Flegrei, al momento, è di 4 feriti.

