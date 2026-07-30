Silvia Salis scaricata da "La Stampa": il titolo con cui viene archiviata

"La luna di miele con Salis vacilla". Con questo titolo anche La Stampa scarica la sindaca di Genova . "Astro nascente della politica italiana, è stata duramente criticata dai suoi alleati", si legge prima di arrivare al punto: i costi sempre più alle stelle e una sicurezza ai minimi termini. "La notizia di un aumento della Tari, mai espressa dal Comune ai tavoli di confronto e appresa a mezzo stampa, rappresenta un fatto grave sia nel merito sia nel metodo" ha tuonato la Cgil in un comunicato poi sparito dai portali ufficiali. D'altronde, l'aumento della tassa sui rifiuti segue quello dell'Imu, ma anche dell'addizionale Irpef, della tassa di soggiorno e delle tariffe del trasporto pubblico. Insomma, un elenco infinito che va a pesare sul portafoglio dei cittadini.

E la questione sicurezza non è meno importante. I residenti del complesso residenziale del Cembalo hanno addirittura deciso di pagarsi una vigilanza privata. E anche quelli che vivono di fronte, nei carrugi dei dannati del crack, stanno organizzando delle passeggiate per riprendersi la città. "Sono gli angeli del centro storico, donne e uomini spesso della stessa parte politica della sindaca Salis, che non ce la fanno più" racconta al quotidiano la presidente del comitato "Diritto e legalità". È lei a non mandarle a dire al primo cittadino: "Siamo stati convocati dalla sindaca a aprile. È molto brava con le parole. Ma purtroppo ci siamo sentiti presi in giro. Per lei la colpa è sempre di quelli che c'erano prima, oppure del governo. Ma intanto non si è più fatta vedere. Magari poteva venire a camminare con noi per rendersi conto della situazione".