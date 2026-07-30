Centola, uccide il bandito entrato in casa, giustizia è fatta: legittima difesa e archiviazione

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e condiviso dal giudice, Valiante agì per difendersi dall'assalto di tre cittadini albanesi nella sua casa. Durante la rapina, i banditi erano riusciti a prendere soldi e gioielli, oltre alla pistola regolarmente detenuta dal proprietario dell’abitazione. Xhuljan Curti, il complice di Rusi e latitante all'epoca dei fatti, è stato condannato di recente con rito abbreviato a 5 anni e 2 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 2.200 euro.

La sparatoria cominciò durante il tentativo di fuga dei ladri: stando agli accertamenti investigativi, i rapinatori esplosero almeno tre colpi di pistola contro l’imprenditore utilizzando proprio l’arma appena rubata. E Valiante reagì sparando con il proprio fucile. Così uccise Rivaldo Rusi e ferì gravemente uno dei complici. Per l'archiviazione di Valiante sono stati determinanti gli esami balistici, che hanno confermato la compatibilità dei colpi esplosi dai banditi verso l’abitazione. Un dato che ha rafforzato la ricostruzione fornita dall’indagato e ha portato il giudice ad accogliere la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura, ritenendo sussistenti tutti i presupposti della legittima difesa domiciliare.

Resta distinto, invece, il giudizio sull’occultamento del cadavere del rapinatore ucciso, di cui lo stesso Valiante aveva parlato agli investigatori e che viene definito censurabile sotto il profilo morale e giuridico. "Sono molto soddisfatto dal punto di vista giuridico, perché la legittima difesa domiciliare è stata ampiamente dimostrata. Dispiace ovviamente per la vittima e per la sua famiglia, ai quali esprimiamo vicinanza", ha dichiarato il difensore dell’imprenditore.