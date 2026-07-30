Acerra, bimba sbranata e uccisa dal pitbull: la sentenza-choc

Si chiude il caso sulla morte della piccola Giulia Loffredo, avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2025 ad Acerra. Il tribunale di Nola ha archiviato il caso escludendo ogni responsabilità a carico del padre, inizialmente indagato per omicidio colposo. Secondo gli accertamenti della magistratura, la morte della bambina fu provocata esclusivamente dall'aggressione del pitbull di famiglia. In seguito alla ricostruzione dell'accaduto, i magistrati hanno ritenuto che non sussistessero elementi per attribuire al padre una condotta penalmente rilevante, escludendo sia l'ipotesi di negligenza sia quella di omessa vigilanza. La decisione si fonda sulle consulenze tecniche e sugli approfondimenti investigativi svolti nel corso dell'inchiesta.

Acerra, bimba sbranata? Pigiamino insanguinato nei rifiuti, cos'è successo prima della corsa in ospedale Il pigiamino insanguinato di Giulia Loffredo, la bimba di nove mesi morta nella notte tra il 15 ed il 16 febbraio scorsi...

Secondo la Procura, la bimba - di appena nove mesi - morì dunque a causa delle lesioni provocate dal morso del cane, che le strinse il collo causando un'asfissia con conseguente arresto cardiocircolatorio. Gli esperti hanno descritto la modalità dell'attacco come compatibile con il comportamento predatorio noto come bite and hold, una presa che immobilizza la vittima. Dopo l'archiviazione, il padre Vincenzo Loffredo ha espresso tutto il suo sollievo attraverso il proprio avvocato difensore. Pur sottolineando che nessun provvedimento giudiziario potrà alleviare il dolore per la perdita della figlia. L'uomo ha inoltre ricordato il peso delle accuse e dei sospetti che lo hanno accompagnato durante i mesi delle indagini, sostenendo di essere stato ingiustamente esposto a ricostruzioni poi smentite dagli accertamenti della magistratura.

Acerra, uccisa a 9 mesi dal pitbull: i dettagli-choc dell'autopsia Si torna alla tragedia avvenuta ad Acerra, nel Napoletano, nella notte tra il 15 e il 16 febbraio, la bimba di nove mesi...