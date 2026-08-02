2 agosto, il ricordo della strage si "mischia" con Fakir: la denuncia di Fdi

Anche i parenti di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il 19 luglio scorso durante un intervento che ha coinvolto forze di polizia e personale sanitario a Bologna, sono presenti al corteo che nella mattina di domenica 2 agosto ha ricordato la Strage di Bologna. La manifestazione nel 46esimo anniversario dell'attentato è iniziata intorno alle 8.30 del mattino con l'incontro in Comune fra i parenti delle vittime e le massime autorità fra cui il sindaco Matteo Lepore e il sottosogretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni.

Il corteo, terminato e a cui hanno preso parte anche la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, e la sindaca di Genova, Silvia Salis, si è concluso in stazione in una piazza gremita per i discorsi del primo cittadino e del presidente dell'associazione delle vittime del 2 Agosto, Paolo Lambertini. Come da tradizione c'è stato il rito del triplice fischio del locomotore, il minuto di silenzio e sono state deposte le corone di fiori dentro la sala d'attesa della stazione.