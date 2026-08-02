Somma Lombardo, crede sia l'amante: lo travolge e uccide in auto. Ma era un passante

Un tragico scambio di persona che si conclude con un brutale omicidio. Il tutto a Somma Lombardo, provincia di Varese, nella tarda serata di sabato 1 agosto. Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di aver travolto volontariamente e ucciso un 36enne, scambiato per un rivale in amore. Una convinzione del tutto sbagliata: la vittima era un perfetto sconosciuto che si era fermato soltanto per aiutare una donna che chiedeva informazioni stradali.

Il tutto accade prima delle 23. La 39enne, che aveva lasciato da meno di un mese il 43enne, aveva accettato di incontrarlo un'ultima volta alla Maddalena, frazione affacciata sul Ticino. L'appuntamento serviva alla restituzione di alcuni oggetti.

La donna era salita in moto e seguiva le indicazioni del cellulare, ma ha finito per perdersi. Mentre cercava di capire come raggiungere la destinazione, il 36enne, che passava in scooter e non la conosceva, si era fermato per darle una mano, per spiegarle il percorso.

Ma nel frattempo il 43enne, indispettito per il ritardo della ex, era salito in auto per cercarla. Quando l'ha vista insieme all'uomo ha letto la scena come la conferma della presenza di un altro uomo. Dunque ha diretto la vettura contro il 36enne, travolgendolo. E uccidendolo.

L'impatto non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli accertamenti hanno rapidamente escluso la pista di un normale incidente stradale. D'intesa con il pubblico ministero di Busto Arsizio Massimo De Filippo, per il 43enne è quindi scattato l'arresto con l'accusa di omicidio.