Statale 79: schianto tra pullman, camper e auto. Una strage: 6 morti, 30 feriti, alcuni gravissimi

Nella prima domenica di agosto, un terrificante incidente sulla Statale 79 "Ternana", precisamente a Colli sul Velino, in provincia di Rieti e a ridosso del confine con l'Umbria. Uno schianto terrificante che ha coinvolto un pullman, un camper e tre auto. Drammatico il bilancio: 6 morti e 30 feriti, alcuni in gravissime condizioni. Sul luogo dello schianto, una scena infernale, subito ambulanze e vigili del fuoco.

Il punto esatto dell'incidente è stato segnalato al chilometro 16+800, nei pressi del lago di Ventina e poco dopo l'uscita dalla galleria di Greccio. Restano ancora da chiarire le ragioni che hanno provocato lo schianto e la sua esatta dinamica. Stando alla prima ricostruzione, il camper stava procedendo verso Terni quando si è scontrato frontalmente con il pullman che arrivava dalla direzione opposta. La violenza dell'urto è stata devastante: il camper è stato praticamente distrutto, mentre una delle vetture coinvolte successivamente si è ribaltata sulla carreggiata.

Dopo il primo impatto si è innescata una carambola mortale. Tre automobili sono infatti finite nell'incidente: la prima, stando alle informazioni emerse dopo la tragedia, non sarebbe riuscita a evitare i mezzi già coinvolti. Subito dopo anche le altre vetture sarebbero rimaste intrappolate nello schianto a catena.

È quindi iniziata una vasta operazione di soccorso. I passeggeri del pullman sono stati fatti scendere dal mezzo, mentre i sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti, diversi dei quali erano sotto choc. Per gestire l'emergenza sono state mobilitate anche diverse eliambulanze, utilizzate per trasferire le persone in condizioni più critiche negli ospedali del Lazio e dell'Umbria.

La Statale 79 è stata chiusa al traffico per consentire ai soccorritori di intervenire e ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l'intera area dell'incidente. Inevitabili le pesanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e automobilisti costretti ad attendere la conclusione delle operazioni.

