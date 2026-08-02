Libero logo
Ceuta
Scandalo Conte-Covid
Sigfrido Ranucci

Statale 79: schianto tra pullman, camper e auto. Una strage: 6 morti, 30 feriti, alcuni gravissimi

domenica 2 agosto 2026
Statale 79: schianto tra pullman, camper e auto. Una strage: 6 morti, 30 feriti, alcuni gravissimi

2' di lettura

Nella prima domenica di agosto, un terrificante incidente sulla Statale 79 "Ternana", precisamente a Colli sul Velino, in provincia di Rieti e a ridosso del confine con l'Umbria. Uno schianto terrificante che ha coinvolto un pullman, un camper e tre auto. Drammatico il bilancio: 6 morti e 30 feriti, alcuni in gravissime condizioni. Sul luogo dello schianto, una scena infernale, subito ambulanze e vigili del fuoco.

Il punto esatto dell'incidente è stato segnalato al chilometro 16+800, nei pressi del lago di Ventina e poco dopo l'uscita dalla galleria di Greccio. Restano ancora da chiarire le ragioni che hanno provocato lo schianto e la sua esatta dinamica. Stando alla prima ricostruzione, il camper stava procedendo verso Terni quando si è scontrato frontalmente con il pullman che arrivava dalla direzione opposta. La violenza dell'urto è stata devastante: il camper è stato praticamente distrutto, mentre una delle vetture coinvolte successivamente si è ribaltata sulla carreggiata.

Dopo il primo impatto si è innescata una carambola mortale. Tre automobili sono infatti finite nell'incidente: la prima, stando alle informazioni emerse dopo  la tragedia, non sarebbe riuscita a evitare i mezzi già coinvolti. Subito dopo anche le altre vetture sarebbero rimaste intrappolate nello schianto a catena.

È quindi iniziata una vasta operazione di soccorso. I passeggeri del pullman sono stati fatti scendere dal mezzo, mentre i sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti, diversi dei quali erano sotto choc. Per gestire l'emergenza sono state mobilitate anche diverse eliambulanze, utilizzate per trasferire le persone in condizioni più critiche negli ospedali del Lazio e dell'Umbria.

La Statale 79 è stata chiusa al traffico per consentire ai soccorritori di intervenire e ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l'intera area dell'incidente. Inevitabili le pesanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e automobilisti costretti ad attendere la conclusione delle operazioni.
 

tag
statale 79
colli sul velino
rieti

Pillole di storia Il console Dentato che non sbagliava una sola mossa

Rieti, bimba di 10 mesi muore schiacciata nel sonno dal papà

L'agguato mortale a Pistoia Pistoia, a un passo dalla pensione e 3 figli: chi è l'autista morto

ti potrebbero interessare

Cesenatico, la truffa che rovina l'estate: quel resort non esiste...

Cesenatico, la truffa che rovina l'estate: quel resort non esiste...

Somma Lombardo, crede sia l'amante: lo travolge e uccide in auto. Ma era un passante

Somma Lombardo, crede sia l'amante: lo travolge e uccide in auto. Ma era un passante

Forte dei Marmi, la truffa dello scontrino: la denuncia scuote la Versilia

Forte dei Marmi, la truffa dello scontrino: la denuncia scuote la Versilia

Garlasco, il cilindro di plastica che può risolvere il caso

Garlasco, il cilindro di plastica che può risolvere il caso

Claudio Brigliadori