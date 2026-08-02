Garlasco, il cilindro di plastica che può risolvere il caso

Bottiglie d’acqua, tappi di plastica, brick di Estathé. Non stiamo parlando di bevande estive o di regolamenti Ue. Sono i risvolti per così dire “laterali” (ma non troppo) del giallo di Garlasco. A Zona Bianca, su Rete 4, Giuseppe Brindisi e i suoi ospiti trascorrono queste afose serate cercando di sviscerare tutto quello che ancora non è stato sviscerato. Difficile, visti i fiumi d’inchiostro e le ore di girato che si sono affastellati su Chiara Poggi, Alberto Stasi e Andrea Sempio dal 2007 a oggi.

Partiamo dalla villetta di via Pascoli e dal frigorifero di famiglia nel quale nel sopralluogo dopo il delitto gli inquirenti hanno trovato quattro Estathé chiusi e integri. Uno invece era finito nell’immondizia ed è proprio lì, su quella cannuccia che è stato rilevato il dna di Stasi. Confrontando le due foto emerge tuttavia qualcosa di strano: le etichette degli Estathé, con i loghi del Giro d’Italia 2007, sono diverse da quella del barattolino nella spazzatura.