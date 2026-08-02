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Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci, Donzelli scatenato: "Chi trova un amico, trova un tritolo"

domenica 2 agosto 2026
Sigfrido Ranucci, Donzelli scatenato: "Chi trova un amico, trova un tritolo"

2' di lettura

Già, restano moltissime ombre su Sigfrido Ranucci e il suo attentato. Ombre, soprattutto su Valter Lavitola, l'amico che non ti aspetti di vedere al fianco di Ranucci. Storia strana e con molte domande irrisolte. E su questa vicenda ecco che picchia duro Giovanni Donzelli, il quale dal palco mette nel mirino Ranucci.

"Parliamoci chiaro è vero, siamo militanti di partito, ma anche amici - premette l'esponente di FdI -. Ridiamo e scherziamo. Siamo amici, lo dico con un po' di presunzione e ottimismo. Siamo amici un po' diversi, non come quelli che si sceglie Ranucci, che si è scelto il pluricondannato Lavitola", picchia duro.

"A sinistra - riprende - hanno dovuto cambiare motto: chi trova un amico trova un tritolo dicono dopo la vicenda Ranucci-Lavitola. Pluricondannato, latitante... Non voglio prendermela troppo con Ranucci, solidarietà. Ma solidarietà anche all'informazione pubblica: non si può pensare di fare intere trasmissioni senza spiegare se sono state fatte per servizio pubblico o per fare un servizio a Lavitola che con quelle trasmissioni influenzava i suoi affari personali. O se quelle trasmissioni le facevi per aiutare gli affari personali del tuo amico Lavitola e nel frattempo inventavi storie a tavolino contro FdI perché volevi limitare la democrazia in questa nazione. Questo ce lo devi spiegare", conclude Giovanni Donzelli. Si attendono, al solito, risposte da Ranucci.

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