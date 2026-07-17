Roma, 22enne sequestrato e torturato in un B&b: due vip sotto accusa

Avrebbero sequestrato e torturato un giovane di 22 anni nella stanza di un albergo: sotto accusa ci sono finiti Luigi Bellini, in arte Solø, la sua fidanzata, l’attrice Jenny Matai, e un altro ragazzo. I tre, stando a quanto trapelato finora, avrebbero attirato un conoscente con un pretesto, per poi sequestrarlo e picchiarlo per circa due ore in un B&b di Trastevere, a Roma. Contro la vittima calci, pugni, umiliazioni e minacce.
Al termine delle indagini, sono finiti agli arresti domiciliari Solø, tra i finalisti di Area Sanremo 2025, e la sua compagna, Xhensila Hoxha, attrice albanese nota come Jenny Matai. Il terzo ragazzo che avrebbe agito insieme a loro, un 23enne, è stato sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma. Il gruppo è accusato, a vario titolo, di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata per il pestaggio, risalente all'ottobre del 2025.
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Secondo la ricostruzione dei carabinieri, dietro all'aggressione, che sarebbe stata preparata in anticipo, ci sarebbe una donna contesa. La vittima sarebbe stata convinta da una delle persone coinvolte a raggiungere il bed and breakfast. Lì gli sarebbe stato chiesto di registrare un messaggio vocale, poi inviato al fidanzato della donna. Subito dopo sarebbero entrati gli altri tre giovani, che avrebbero chiuso la porta impedendogli di uscire. Fra loro ci sarebbe stato anche Solø. E in quel momento sarebbe cominciato il pestaggio. Per gli inquirenti, sarebbero stati messi in atto anche dei comportamenti ritenuti degradanti: gli avrebbero versato della birra addosso costringendolo poi a pulire il pavimento della stanza. Durante l'aggressione, inoltre, gli sarebbero stati sottratti il cellulare e i 15 euro che aveva con sé.
A un certo punto, però, la vittima sarebbe riuscita ad aprire la porta e scappare. Successivamente, il 22enne si sarebbe fatto accompagnare al Policlinico Gemelli, dove gli è stata diagnosticata la frattura dell'orbita sinistra con una prognosi di 30 giorni.