Roma, 22enne sequestrato e torturato in un B&b: due vip sotto accusa

Avrebbero sequestrato e torturato un giovane di 22 anni nella stanza di un albergo: sotto accusa ci sono finiti Luigi Bellini, in arte Solø, la sua fidanzata, l’attrice Jenny Matai, e un altro ragazzo. I tre, stando a quanto trapelato finora, avrebbero attirato un conoscente con un pretesto, per poi sequestrarlo e picchiarlo per circa due ore in un B&b di Trastevere, a Roma. Contro la vittima calci, pugni, umiliazioni e minacce.

Al termine delle indagini, sono finiti agli arresti domiciliari Solø, tra i finalisti di Area Sanremo 2025, e la sua compagna, Xhensila Hoxha, attrice albanese nota come Jenny Matai. Il terzo ragazzo che avrebbe agito insieme a loro, un 23enne, è stato sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma. Il gruppo è accusato, a vario titolo, di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata per il pestaggio, risalente all'ottobre del 2025.