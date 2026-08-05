Meteo, le clamorose scuse di Giuliacci: "Perdonatemi, qualcosa è andato storto"

Mario Giuliacci si scusa con coloro che avevano ascoltato le sue previsioni del tempo. In un video pubblicato sul suo account Instagram, il meteorologo per eccellenza, si rivolge ai suoi seguaci. Il motivo? "Le proiezioni odierne dicono che la fine del caldo ancora non si intravede nei prossimi, diciamo, 7-8 giorni". Da qui le scuse: "Ci dispiace di avervi illuso ma ‘ambasciator non porta pena'. Ce l'abbiamo messa tutta, amici, per cercare di vedere quanto potesse durare quest'ondata di caldo, ce l'abbiamo messa tutta, ma qualcosa evidentemente è andato storto. Vi chiediamo ancora scusa e speriamo bene di avere notizie buone per voi nei prossimi giorni".

E in effetti la giornata di giovedì 6 agosto rappresenta un vero record in fatto di temperature. Per quel giorno le città da bollino rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorate. Dal nord al sud, dunque, tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per il caldo al massimo livello.

Il bollino rosso indica infatti il Livello 3 di allerta massima per le ondate di calore, che segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi. Stando ai modelli fin qui analizzati dagli esperti il caldo torrido non darà tregua all'Italia, neppure a Ferragosto. E chissà se dopo il 15 qualcosa cambierà.