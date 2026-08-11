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Meteo, arrivano le bombe d'acqua: allerta gialla in sei regioni

martedì 11 agosto 2026
Meteo, arrivano le bombe d'acqua: allerta gialla in sei regioni

1' di lettura

L’estate italiana continua a essere caratterizzata da una situazione meteo divisa tra caldo intenso e improvvisi fenomeni temporaleschi. Dopo giorni di temperature roventi, oggi, martedì 11 agosto, il maltempo torna a interessare soprattutto il Centro-Sud, con temporali localmente violenti, bombe d’acqua, grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla in alcuni settori di Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.

I fenomeni non saranno generalizzati, ma concentrati soprattutto nelle ore pomeridiane, quando il forte riscaldamento del suolo e l’elevata umidità favoriranno lo sviluppo di nubi temporalesche. In alcune zone una giornata inizialmente serena potrebbe quindi trasformarsi rapidamente in un episodio di forte maltempo.

Il caldo, tuttavia, resta il fenomeno dominante. Sono 19 le città con bollino rosso, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Napoli, Palermo, Catania, Bari, Genova e diverse località del Lazio, della Calabria e della Sicilia. Bollino arancione invece per città come Milano, Brescia, Trieste, Venezia, Verona e Ancona, mentre Cagliari e Torino sono in giallo.

A preoccupare sono anche le temperature notturne, che dopo giorni di caldo intenso faticano a scendere, aumentando il disagio soprattutto nelle aree urbane.

La presenza dei temporali non indica quindi la fine dell’ondata di calore: l’energia accumulata dal suolo può favorire fenomeni violenti senza modificare il quadro generale. Gli esperti invitano alla prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree interessate dall’allerta e durante le ore pomeridiane, controllando gli aggiornamenti locali.

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