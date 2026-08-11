Libero logo
Ceuta
Scandalo Conte-Covid
Calciomercato

Pavia, sorprende i ladri in casa e li insegue: travolto dal loro Suv

di
Libero logo
martedì 11 agosto 2026
Pavia, sorprende i ladri in casa e li insegue: travolto dal loro Suv

1' di lettura

Sorprende i ladri a rubare in casa sua, li insegue e loro lo travolgono con un Suv: è successo nella serata di ieri, lunedì 10 agosto, a Spessa Po, in provincia di Pavia. L'uomo, 61 anni, era tornato a casa insieme alla moglie intorno alle 19 quando ha trovato i malviventi nel suo appartamento. Per non farsi beccare, i banditi sono subito scappati a bordo di un Suv. Lui li ha inseguiti e a quel punto i ladri l'hanno investito. La vittima, soccorsa dal personale del 118 e trasportata tempestivamente al Policlinico San Matteo di Pavia, si trova ora ricoverata, non in pericolo di vita, ma con alcune fratture.

La moglie, che non ha riportato alcuna ferita, ma solo un grande spavento, è stata ascoltata dai carabinieri come testimone. Sono ora in corso le indagini per risalire agli autori del tentato furto e dell'investimento del padrone di casa. I malviventi, infatti, sono riusciti a dileguarsi a bordo del fuoristrada e sono ora ricercati dalle forze dell’ordine. Per questo, i carabinieri della compagnia di Stradella hanno predisposto controlli e posti di blocco tra il Pavese e il Lodigiano. Inoltre, restano da chiarire anche le circostanze del furto. Gli investigatori stanno verificando se i ladri siano riusciti a portare via qualcosa oppure se il loro piano sia saltato proprio a causa del rientro anticipato dei padroni di casa.

Sardegna, incubo nei resort di lusso: clienti in spiaggia e furti a raffica

Vacanze da sogno trasformate in un incubo. Tra Porto Rotondo e Santa Teresa di Gallura scatta l'allarme per una seri...
tag
spessa po
pavia

Burqa ed esplosivo Pavia, 17enne arrestata per terrorismo islamico: cintura esplosiva, "pronta al martirio"

Choc nel Pavese Pavia, tunisino irrompe a una festa di compleanno con ascia e coltello: finisce male

I sospetti del fratello Marco Poggi, l'accusa ai pm di Pavia: su cosa non vogliono indagare

ti potrebbero interessare

Garlasco, "rilevanti omissioni": indagini nel mirino, De Rensis sbotta

Garlasco, "rilevanti omissioni": indagini nel mirino, De Rensis sbotta

Redazione
Cosenza, il 34enne ucciso di botte fuori dal locale? Fermati due fratelli lussemburghesi

Cosenza, il 34enne ucciso di botte fuori dal locale? Fermati due fratelli lussemburghesi

Redazione
Daniele Congedi, la frase choc del pirata dopo aver ucciso il ciclista 28enne

Daniele Congedi, la frase choc del pirata dopo aver ucciso il ciclista 28enne

Redazione
Meteo, arrivano le bombe d'acqua: allerta gialla in sei regioni

Meteo, arrivano le bombe d'acqua: allerta gialla in sei regioni