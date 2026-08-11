Pavia, sorprende i ladri in casa e li insegue: travolto dal loro Suv

Sorprende i ladri a rubare in casa sua, li insegue e loro lo travolgono con un Suv: è successo nella serata di ieri, lunedì 10 agosto, a Spessa Po, in provincia di Pavia. L'uomo, 61 anni, era tornato a casa insieme alla moglie intorno alle 19 quando ha trovato i malviventi nel suo appartamento. Per non farsi beccare, i banditi sono subito scappati a bordo di un Suv. Lui li ha inseguiti e a quel punto i ladri l'hanno investito. La vittima, soccorsa dal personale del 118 e trasportata tempestivamente al Policlinico San Matteo di Pavia, si trova ora ricoverata, non in pericolo di vita, ma con alcune fratture.

La moglie, che non ha riportato alcuna ferita, ma solo un grande spavento, è stata ascoltata dai carabinieri come testimone. Sono ora in corso le indagini per risalire agli autori del tentato furto e dell'investimento del padrone di casa. I malviventi, infatti, sono riusciti a dileguarsi a bordo del fuoristrada e sono ora ricercati dalle forze dell’ordine. Per questo, i carabinieri della compagnia di Stradella hanno predisposto controlli e posti di blocco tra il Pavese e il Lodigiano. Inoltre, restano da chiarire anche le circostanze del furto. Gli investigatori stanno verificando se i ladri siano riusciti a portare via qualcosa oppure se il loro piano sia saltato proprio a causa del rientro anticipato dei padroni di casa.