Garlasco, "la birra mai repertata": altro giallo, cosa svelano le immagini

Si parla ancora del delitto di Garlasco a Filorosso. Al centro della trasmissione in onda su Rai 3, i dubbi sulla spazzatura contenente l'ultima colazione di Chiara Poggi. "Quello che mi sembra possa emergere adesso – sostiene il professor Francesco Maria Avato, medico legale e consulente della difesa di Alberto Stasi - è una discrepanza tra il lotto contenitore di Estathé ancora presente nel frigorifero e quello ritrovato nella pattumiera". Il sospetto, infatti, è che i primi rilevamenti sul contenuto dei prodotti in frigo e sulla pattumiera non vennero effettuati tempestivamente.

"Noi – sostiene Avato – non eravamo in condizione di repertare nulla", "potevamo soltanto osservare e fotografare. Non ci fu consentito nemmeno di esaminare la pattumiera. Quando chiedemmo di preservarla ci fu sorpresa da parte dell’allora maggiore Cassese. Successivamente, però, qualcun altro ha manipolato il contenuto della pattumiera, indipendentemente da noi". Ma Avato sottolinea anche altri elementi fin qui poco noti.