Livorno, straniero violenta 2 donne nel bosco: le frasi indecenti prima dell'aggressione

È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Livorno un trentenne straniero ritenuto il presunto responsabile di due distinti episodi a sfondo sessuale ai danni di altrettante giovani donne, avvenuti lungo un sentiero boschivo che conduce a Cala del Leone, nota località balneare del litorale livornese. Il primo episodio risale al 26 giugno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe rivolto a una giovane un approccio fisico accompagnato da frasi a sfondo sessuale, arrivando a prospettare rapporti sessuali anche in assenza del consenso della donna. La scena sarebbe avvenuta alla presenza di un'amica della vittima. Un episodio analogo si sarebbe verificato il 27 luglio, ancora nella zona di Cala del Leone.

In questa circostanza, a essere presa di mira sarebbe stata una giovane straniera, costretta, secondo la ricostruzione investigativa, a subire le attenzioni dell'uomo. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Livorno dopo gli interventi delle Volanti e le denunce presentate dalle due donne. Gli investigatori hanno raccolto le dichiarazioni delle vittime e quelle dei testimoni oculari, procedendo quindi alla ricostruzione dei due episodi. Gli elementi acquisiti, insieme alle descrizioni fornite dalle persone informate sui fatti, avrebbero consentito agli investigatori di delineare l'identikit del presunto autore e di procedere al suo riconoscimento fotografico da parte delle vittime e dei testimoni. Il trentenne è indagato dalla Procura della Repubblica di Livorno per il reato di violenza sessuale, contestato in relazione a due distinti episodi e a due diverse vittime.