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Garlasco, Simonetta Matone striglia le toghe: "Su Stasi innamoramento giudiziario"

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venerdì 14 agosto 2026
Garlasco, Simonetta Matone striglia le toghe: "Su Stasi innamoramento giudiziario"

1' di lettura

Garlasco e tanto altro nella scorsa puntata di Zona Bianca, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. Ospite Simonetta Matone della Lega che si è concentrata sugli errori giudiziari che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi. "Io sono partita dalla considerazione che in realtà gli errori giudiziari non esisterebbero se si seguissero dei criteri che sono già scritti nel nostro Codice e nella Costituzione - le parole dell'ex magistrato -. Ma che cos'è che bisogna evitare e viceversa mio sommesso avviso si è verificato nel caso specifico della condanna di Alberto Stasi? L'innamoramento investigativo. Che cos'è l'innamoramento investigativo? Seguire fin dall'inizio una sola pista chiudendo qualunque ipotesi alternativa. Pensate che è diventato addirittura un argomento dottrinario".

E ancora: "E il secondo punto sul quale mi sono soffermata è il famoso al di là di ogni ragionevole dubbio. Se si fossero seguiti questi criteri sicuramente non si sarebbe arrivati alla prova conclamata che siamo in presenza di un errore giudiziario. Io non sto dicendo che Alberto Stasi è innocente. Ma sicuramente in uno dei due casi, Alberto Stasi condannato con sentenza passata in giudicato e ora Sempio raggiunto da tutta una serie di elementi che erano già presenti ma che non sono stati presi in alcuna considerazione".

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