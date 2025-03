Eclissi, domani il fenomeno. La profezia: cosa ci aspetta

Nella celebre opera De rerum natura, considerata ancora oggi tra le più influenti, Tito Lucrezio Caro lascia trasparire come l’osservazione della natura e dei suoi fenomeni rientri tra i piaceri della vita. In particolare, ad attirare l’attenzione di Lucrezio era il rapporto tra il Sole e la Luna e come questo potesse generare allineamenti e fenomeni spettacolari in grado di affascinare e accompagnare l’essere umano. Su tutti il fenomeno dell’eclissi, il più grande spettacolo naturale, ma al contempo anche quello più inquietante, basti pensare che in passato veniva considerato un avvenimento nefasto, annunciatore di calamità e di morte, con il “mostro celeste” intento a “divorare la faccia del Sole”, come testimoniano le tavole contenute nel Codice di Dresda, uno dei quattro libri Maya sopravvissuti alla distruzione della Conquista. L’apparenza era troppo convincente: il rovesciamento del quotidiano, con la notte (l'oscurità) ad irrompere in pieno giorno. Uno scontro tra luce e tenebre, con quest'ultime che si sarebbero riversate inevitabilmente anche sulla Terra.

Secondo i popoli antichi, infatti, il cielo era lo specchio fedele della Terra, entrambi percepiti come il risultato di un drammatico evento di divisione di un’unica entità primordiale, un concetto comune alle cosmologie dei popoli mesopotamici, dell’Egitto, ma anche degli stessi Maya e Aztechi. Quanto accadeva in cielo, si sarebbe riprodotto in Terra. Per questo motivo l’osservazione e la predizione dell’eclissi rivestivano grande importanza non solo astronomica e astrologica, ma soprattutto politica e strategica. È noto come i sovrani Maya attendessero il verificarsi di un’eclissi per colpire città nemiche, mentre gli Assiri ritenevano che l'eclissi fossero espressione della collera degli dèi e annunciassero la morte di un sovrano.