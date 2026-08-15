Latina, spari in aria a Ferragosto. Stranieri fermati a tempo record: "Tolleranza zero"

Sparavano in aria per festeggiare il Ferragosto. Subito sono stati fermati dai poliziotti allertati dai residenti. È successo la notte scorsa a Fondi, in provincia di Latina, dove due extracomunitari seduti su una panchina alzavano il braccio in aria a turno, una, due, tre, quattro volte, facendo fuoco in aria con una pistola, mentre da un balcone un residente urlava loro di smetterla. Il tutto a pochi minuti alla mezzanotte di ieri. L'insolito festeggiamento dei due stranieri, ripreso da qualcuno che ha assistito alla scena e che poi ha pubblicato il video sulla pagina social "Città di Fondi", è stato interrotto presto dall'arrivo degli agenti di polizia sul posto.

"Si tratta di due extracomunitari già fermati dai poliziotti chiamati sul posto - ha spiegato all'Adnkronos Vincenzo Carnevale, sindaco di Fondi -. A sparare una pistola a salve. Come fatto dai primi giorni di mandato, continueremo a mantenere altissima l'attenzione e soprattutto ad inasprire le sanzioni per contenere quello che è il fenomeno del bivacco. La risposta dell'amministrazione locale anche in questa occasione è stata immediata". E ancora: "Nei prossimi giorni faremo ancora qualche atto che vada ancora maggiormente a stringere, concordato naturalmente con le forze dell'ordine e con la polizia locale".