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Gallipoli, "hanno dimenticato qualcosa": via senza pagare, la "vendetta" del ristorante

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sabato 15 agosto 2026
Gallipoli, "hanno dimenticato qualcosa": via senza pagare, la "vendetta" del ristorante

1' di lettura

"Cortesemente, se qualcuno conosce questi signori/clienti o se sono loro stessi, li preghiamo di contattarci perché hanno dimenticato qualcosa nel nostro ristorante dopo aver cenato da noi. Grazie": i proprietari del Fount Sushi di Gallipoli, in Salento, lo hanno scritto ironicamente in un post su Facebook a corredo di una foto in cui si vedono tre ragazzi in piedi, con le facce coperte, probabilmente prima di andare via senza pagare il conto.

Purtroppo nulla di nuovo. Solo il mese scorso, per esempio, era successo qualcosa di simile in Sardegna. I titolari del ristorante pizzeria Maddalena, vicino a Cagliari, avevano deciso di raccontare l'accaduto direttamente sulla pagina Facebook del locale, scegliendo anche in quel caso l'ironia per denunciare un fatto definito ormai una consuetudine sgradita dell'estate. A fine luglio una coppia, presumibilmente in vacanza nella zona, aveva consumato un pasto completo per poi lasciare il locale senza saldare la cena. "Vorremmo salutare questi turisti che ieri non hanno pagato il conto", si leggeva nel post pubblicato dal locale. Episodi "virali" a parte, purtroppo casi di questo tipo sono davvero tanti, soprattutto in estate. 

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