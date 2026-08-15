Treviso, volo in overbooking: la moglie non sale. Il marito impazzisce: finisce male

Una coppia di turisti inglesi non è riuscita a imbarcarsi insieme su un volo Ryanair per un problema di overbooking. Se lui è salito a bordo, la moglie invece è rimasta a terra. È successo giovedì scorso all'aeroporto Canova di Treviso. Il volo, diretto a Parigi Beauvais, come di solito accade, aveva più passeggeri prenotati che posti disponibili a bordo. E a farne le spese, tra gli altri, è stata la coppia di inglesi, come raccontato da Treviso Today.
Il caos è cominciato dopo che l'uomo, ormai seduto al suo posto in aereo, si è reso conto della mancanza della moglie. Prima se la sarebbe presa con l'equipaggio, poi si sarebbe messo a protestare in modo così forte da bloccare l'imbarco degli altri viaggiatori ancora in fila. Visto che la tensione raggiungeva livelli sempre più alti, il personale di volo ha deciso di chiamare la polizia di frontiera, intervenuta per riportare la calma.
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Davanti agli agenti, l'uomo avrebbe accettato di restare a bordo da solo, lasciando la moglie a terra. La donna avrebbe poi raggiunto Parigi con un volo successivo. La protesta del turista, però, non è rimasta senza conseguenze: una multa da 3mila euro per il ritardo accumulato, oltre un'ora, che si è ripercosso a catena su altri voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Canova nel pomeriggio.