Pesaro, "ci scusi, dov'è il mare?": rapinano un'anziana, fermati a 10 e 13 anni

"Ci scusi, dov'è il mare?": due ragazzini di 10 e 13 anni lo hanno chiesto a un'anziana di 89 anni prima di rapinarla. È successo in pieno giorno fuori dall'abitazione della donna, in viale Gorizia a Pesaro. La vittima si sarebbe fermata a rispondere ai due pensando di non correre alcun pericolo sia per la loro età sia perché effettivamente erano in una via a meno di 300 metri dalla spiaggia.
I due baby rapinatori, però, hanno agito in fretta, le hanno strappato la collana d'oro e sono fuggiti verso il lungomare. Secondo quanto riportato da Il Corriere Adriatico, la donna, dolorante e sotto choc, è riuscita a chiedere aiuto. La polizia, dunque, si è messa subito sulle tracce dei ragazzi e li hanno individuati poco dopo, nonostante il loro tentativo di scappare dividendosi. Recuperata e restituita alla vittima anche la refurtiva.
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Mentre le strappavano la collana dal collo, i due hanno anche spintonato e strattonato l'anziana, che infatti ha riportato ferite al busto e alle braccia. Nonostante lo spavento e il dolore, però, la donna è comunque riuscita a chiedere aiuto a un passante, che ha immediatamente chiamato il 112. Gli agenti della squadra mobile della questura di Pesaro, allora, si sono subito mossi. E le ricerche, anche grazie alle precise descrizioni dei giovani fornite dalla signora, hanno permesso di scovare in fretta gli aggressori, localizzati nei pressi di un ristorante aul lungomare. Quando si sono accorti della presenza degli agenti, i due avrebbero provato invano a fuggire, separandosi.
Uno è stato fermato in spiaggia, davanti ai bagnanti, l'altro non lontano da lì poco dopo. I due, avendo un'età compresa tra i 10 e i 13 anni, non sarebbero formalmente imputabili. In ogni caso, saranno segnalati all'autorità giudiziaria per la rapina. Inoltre, non essendo stati individuati familiari sul territorio e trattandosi di minori non accompagnati, i due sono stati affidati a una comunità della provincia. Secondo Il Corriere Adriatico, dagli accertamenti effettuati i due risulterebbero provenienti da un campo nomadi di Bologna e potrebbero essere arrivati a Pesaro in treno.