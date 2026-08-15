Pesaro, "ci scusi, dov'è il mare?": rapinano un'anziana, fermati a 10 e 13 anni

"Ci scusi, dov'è il mare?": due ragazzini di 10 e 13 anni lo hanno chiesto a un'anziana di 89 anni prima di rapinarla. È successo in pieno giorno fuori dall'abitazione della donna, in viale Gorizia a Pesaro. La vittima si sarebbe fermata a rispondere ai due pensando di non correre alcun pericolo sia per la loro età sia perché effettivamente erano in una via a meno di 300 metri dalla spiaggia.

I due baby rapinatori, però, hanno agito in fretta, le hanno strappato la collana d'oro e sono fuggiti verso il lungomare. Secondo quanto riportato da Il Corriere Adriatico, la donna, dolorante e sotto choc, è riuscita a chiedere aiuto. La polizia, dunque, si è messa subito sulle tracce dei ragazzi e li hanno individuati poco dopo, nonostante il loro tentativo di scappare dividendosi. Recuperata e restituita alla vittima anche la refurtiva.