Otranto, camere-bunker e ragni sulle pareti: la luna di miele si trasforma in un incubo

Il viaggio di nozze si è presto trasformato in un incubo per Gaetano, 52 anni di Cremona, e Luisa, 50 anni di Palermo. I due, dopo il matrimonio del 15 aprile, avevano scelto di trascorrere la luna di miele in un villaggio turistico a Otranto, in Salento, dall'1 all'8 agosto, decidendo di posticipare il primo viaggio da marito e moglie per motivi di lavoro.

Il soggiorno, però, non è stato affatto come sognato. Secondo quanto denunciato dalla coppia, la stanza loro assegnata sarebbe apparsa fin da subito molto simile a un bunker: un ambiente con soffitto basso, inferiore ai due metri in alcuni punti, privo di finestre e, a loro dire, carente anche sotto il profilo dei servizi igienici. I due hanno raccontato di aver trovato sulle pareti anche ragni e gechi, documentando con alcune fotografie le condizioni dell’alloggio.

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Gaetano e Luisa, inoltre, avrebbero riscontrato diversi problemi anche al di fuori della camera: il ristorante sarebbe stato privo di aria condizionata e sempre sovraffollato, tanto da essere costretti in alcuni casi a condividere il tavolo con altri ospiti; mentre in spiaggia, ombrelloni e lettini sarebbero stati assegnati contemporaneamente a più clienti. Per tutti questi motivi, la coppia ha quindi deciso di interrompere la propria luna di miele dopo sole 24 ore, rivolgendosi poi all’Associazione Italia per chiedere assistenza e ottenere il risarcimento dei danni che ritiene di aver subito. Non si conosce ancora, invece, la posizione della struttura sui problemi sollevati dai due sposi.

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