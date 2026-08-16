Stuprata da un tunisino la notte di Ferragosto: orrore a Matera

Nella notte di Ferragosto, lungo il litorale di Metaponto di Bernalda (provincia di Matera), i Carabinieri hanno arrestato un 18enne di origini tunisine, regolarmente residente in Italia, con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 17 anni.L’intervento delle forze dell’ordine è scattato poco dopo la mezzanotte, a seguito di una chiamata al 112.

La giovane, trovata in stato di forte choc, ha riferito di essere stata aggredita e costretta a subire un atto sessuale su una panchina isolata, nascosta dalla vegetazione, a breve distanza dalla spiaggia. Lì aveva trascorso la serata con un gruppo di amici, tra cui lo stesso presunto aggressore. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro per gli accertamenti e il supporto psicologico.Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera, hanno permesso di individuare e arrestare il giovane nel giro di poche ore. Gli investigatori hanno sequestrato i suoi indumenti e il telefono cellulare, elementi ritenuti utili per ricostruire la dinamica dei fatti. L’indagato è ora in carcere.