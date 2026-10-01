"Quello che ho fatto in finale?": la risposta clamorosa di Zidane

Zinedine Zidane torna a parlare del rapporto con la nazionale italiana, legato soprattutto alla finale dei Mondiali del 2006 e alla celebre testata rifilata a Marco Materazzi, episodio che gli costò l’espulsione e segnò la sua ultima partita con la Francia.

Alla vigilia della sfida tra Francia e Italia di Nations League, il commissario tecnico transalpino ha ammesso di aver rivisto più volte quelle immagini: "Se ho rivisto quelle immagini? Passano in loop ovunque - ha detto Zidane nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida tra la Francia e l'Italia valevole per la terza giornata della Nations League - quindi le ho viste, m la mia carriera non si limita solo a quello".

Zidane ha poi ricordato l'episodio e il rapporto con Materazzi: "Da allora non ho più parlato con Materazzi. Non sono fiero di quello che ho fatto, come ho sempre detto, è un episodio che fa parte della mia carriera: quell'espulsione ha accompagnato la mia ultima gara con la maglia della Francia, ma non ho rimpianti".

Il tecnico ha sottolineato come la sua esperienza con la Francia sia stata molto più ampia di quell'episodio: "Fortunatamente non ho fatto solo quello (riferendosi alla testata a Materazzi ndr.), ci sono tante altre cose: molte sono più simpatiche. Mi piace ricordare quelle positive, ma nella vita non si possono fare solo belle cose".

Ora Zidane affronta una nuova fase della carriera: "Adesso siamo in un altro momento della mia carriera e vediamo cosa succederà anche contro l’Italia". Quell'espulsione, ha spiegato, è stata una "motivazione in più per tornare da c.t., che è un sogno che si realizza. Ho sempre creduto in me, nelle cose positive, mi sono preparato e adesso sono pronto per allenare e dare tutto per questa squadra".