Enrico Mentana, "sto portando via tutto dalla stanza". Addio a La7? Una frase sibillina

A quel punto il giornalista Carmelo Caruso lo incalza: "Resti o no a La7?", "Sto portando via tutto quello che avevo in stanza", è la risposta. "Dunque, vai a Mediaset?", chiede ancora la firma del quotidiano di Claudio Cerasa. "Mediaset? E perché no?", replica ancora. "E con Mauro Crippa, direttore dell’Informazione, sei compatibile?", è la domanda successiva. "Io faccio il mio. Vi saluto". Se Mentana voglia confondere le idee o se invece sia la verità non è dato sapersi. Certo è che tali parole si aggiungono a quelle già pronunciate e con le quali si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.