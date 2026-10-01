Enrico Mentana, "sto portando via tutto dalla stanza". Addio a La7? Una frase sibillina

Enrico Mentana lascia o no La7? Ormai sembrerebbe appurato che il giornalista, nonché direttore del TgLa7, sia a un passo dal dirigersi verso altri lidi. E chissà, magari quelli di Mediaset. Ad alimentare i sospetti, non solo le frasi più volte pronunciate dal diretto interessate o gli attacchi alla rete di Urbano Cairo troppo orientata a sinistra. Ora a sollevare i dubbi ci sono alcune frasi pronunciate al Foglio. Il suo contratto con La7, com’è ampiamente noto, scade a fine dicembre. A riguardo Mentana afferma: "Vado a Mediaset o in Rai? Dove vi piace? Ho parlato con i dirigenti della Rai".
Enrico Mentana, addio a La7? Ecco il clamoroso nome del sostitutoLa data da cerchiare in rosso è quella del 31 dicembre. Quel giorno il contratto di Enrico Mentana con La7 scade....
A quel punto il giornalista Carmelo Caruso lo incalza: "Resti o no a La7?", "Sto portando via tutto quello che avevo in stanza", è la risposta. "Dunque, vai a Mediaset?", chiede ancora la firma del quotidiano di Claudio Cerasa. "Mediaset? E perché no?", replica ancora. "E con Mauro Crippa, direttore dell’Informazione, sei compatibile?", è la domanda successiva. "Io faccio il mio. Vi saluto". Se Mentana voglia confondere le idee o se invece sia la verità non è dato sapersi. Certo è che tali parole si aggiungono a quelle già pronunciate e con le quali si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.
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"Ci sono due possibilità. O su La7 si apre per fare qualcosa che possa essere visto da tutti, o penso che posso pure fare altro", ha detto dal palco di Una Montagna di Libri, a Cortina d’Ampezzo. Anche Cairo, patron di La7, nelle scorse settimane non aveva blindato pubblicamente il rinnovo. Alla domanda sul futuro del direttore aveva risposto: "Il rinnovo sulla parola forse no, i contratti vanno fatti".