Fakir, il legale dei poliziotti: "Cocaina assunta superiore alla dose letale"

"Allo stato non ci sono elementi per noi oggettivi per dire che la cocaina sia neppure concausa della morte", è il parere invece dell'avvocato Fabio Anselmo, difensore dei familiari di Abderrahim Fakir, 42enne morto a Bologna, al Pilastro, il 19 luglio, durante un fermo di polizia. La quantità di cocaina trovata sarebbe, spiega il legale, di 300 nanogrammi per millilitro , mentre per letteratura la quantità in grado di portare, da sola, alla morte, è di 500-600. Si tratterebbe, nel caso di Fakir, di un tasso inferiore a quello trovato in altri casi simili in cui è stata riconosciuta la concausa.

«Fakir doveva morire ed è giusto che sia morto: questo è il segnale della propaganda di Stato»...

Domani intanto a Padova è previsto un incontro tra tutti i consulenti tecnici che stanno lavorando sul caso. Quelli nominati dalla Procura di Bologna, che indaga nell'ambito di un fascicolo dove sono iscritti nel registro delle annotazioni preliminari i due poliziotti intervenuti e i quattro operatori della Croce Rossa, oltre a quelli delle difese e dalla persona offesa. Secondo indiscrezioni, pubblicate dal Corriere di Bologna, i primi risultati dei medici legali, che stanno avviandosi alla conclusione del loro lavoro, propenderebbero per asfissia unita all'azione della cocaina come cause del decesso, in pratica una concausa. Al momento non risulta che siano state depositate conclusioni scritte dei consulenti tecnici.