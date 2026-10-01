Meteo, Giuliacci: "Pioggia e crollo delle temperature, quando arriva l'autunno"

L’inizio di ottobre conserverà ancora un sapore quasi estivo. L’alta pressione di matrice est europea continuerà infatti a garantire condizioni stabili e soleggiate su gran parte dell’Italia, con temperature ancora superiori alle medie stagionali. Secondo le previsioni del colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , un primo cambiamento potrebbe arrivare da venerdì 2 ottobre, ma senza una vera e propria svolta autunnale.

Al Nord aumenteranno le nuvole, soprattutto sui settori nordoccidentali, dove non si escludono deboli piovaschi lungo i confini alpini. Centro e Sud resteranno invece protetti dall’alta pressione, con ampie schiarite e un clima ancora mite. Sabato 3 ottobre la nuvolosità tenderà a concentrarsi soprattutto sul Nordovest, mentre sul Nordest il tempo sarà più soleggiato, con temperature massime fino a 26 gradi. Al Centro prevarrà il bel tempo, anche se non mancheranno alcuni passaggi nuvolosi tra Toscana e Marche interne. Situazione simile al Sud, dove il sole dominerà la scena, salvo una maggiore presenza di nubi sulle Isole Maggiori.

Domenica 4 ottobre l’autunno continuerà a rimanere ai margini. Al Nord sono attesi cieli poco nuvolosi, con qualche addensamento sul Nordovest. Al Centro il sole sarà prevalente e le temperature potranno raggiungere i 27-28 gradi. Anche il Mezzogiorno vivrà una giornata stabile, con qualche nube in più sulla Sicilia orientale. Il primo vero cambio di passo potrebbe arrivare nella settimana successiva. Tra il 5 e l’11 ottobre aumenteranno le possibilità di pioggia soprattutto al Nord e lungo le regioni centrali tirreniche. Una fase più dinamica potrebbe svilupparsi tra il 12 e il 18 ottobre, con precipitazioni più abbondanti attese su Sud, Sicilia e Sardegna. Tra il 19 e il 25 ottobre potrebbe infine proseguire una fase piovosa, ma senza un deciso calo delle temperature.