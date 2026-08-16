Garofano a gamba tesa riscrive Garlasco: "Ipotesi gravissima e priva di fondamento"

Le indagini sul delitto di Garlasco, riaperte nel febbraio 2025, si avvicinano alla conclusione. La Procura di Pavia, guidata dal pm Fabio Napoleone, sembra orientata a sostenere la responsabilità di Andrea Sempio. Al termine degli accertamenti, spetterà al giudice decidere se procedere con il rinvio a giudizio, mentre resta da capire se Alberto Stasi riuscirà a ottenere la revisione della condanna.

Sulla solidità della nuova inchiesta, però, non tutti hanno gli stessi dubbi. Tra le voci più critiche nei confronti delle recenti ricostruzioni c’è quella di Luciano Garofano, ex comandante dei RIS di Parma, che aveva seguito il caso nelle sue fasi iniziali. Garofano riconosce l’esistenza di numerosi errori commessi durante le prime indagini, ma ritiene che questi non abbiano compromesso il procedimento che portò alla condanna di Stasi.

L’ex generale ha contestato in particolare alcune ipotesi emerse negli ultimi mesi, come quella relativa alle differenze tra i brick di Estathé trovati nel frigorifero e quello presente nella spazzatura della casa dei Poggi. Secondo Garofano, variazioni nella grafica o nei lotti di produzione possono essere del tutto normali e non costituiscono elementi probatori.

Ancora più grave sarebbe, a suo giudizio, ipotizzare una manipolazione dei rifiuti o una sostituzione del brick per costruire prove contro Stasi. In assenza di documentazione scientifica o investigativa a sostegno, Garofano su Oggi, definisce questa ricostruzione una “ipotesi gravissima e priva di fondamento”, accusando chi la sostiene di alimentare confusione e speculazioni su un caso già estremamente delicato.