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Trento, prova a scappare e morde la mano a un agente: il raptus dello straniero

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lunedì 17 agosto 2026
Trento, prova a scappare e morde la mano a un agente: il raptus dello straniero

1' di lettura

Ha aggredito e morso alla mano un agente di polizia per evitare un controllo: è successo a Trento, dove in manette ci è finito un cittadino straniero di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti. L'accusa nei suoi confronti è resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, a cui si aggiunge una denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L'episodio è avvenuto nella prima mattinata di ieri, domenica 16 agosto, nella zona nord di Trento.

Le volanti della Questura erano intervenute a seguito di segnalazioni per urla in strada. Alla vista delle pattuglie, il giovane avrebbe tentato di scappare correndo, salvo poi essere bloccato poco dopo. La tensione è salita durante il contenimento, quando l'uomo, in forte stato di agitazione, avrebbe reagito con violenza all'arrivo dei poliziotti, finendo addirittura per mordere alla mano un agente, per cui la prognosi è di 6 giorni. Ma non solo: lo straniero avrebbe causato lesioni anche a un altro operatore, per cui invece la prognosi è di 5 giorni. In un secondo momento, c'è stata anche la perquisizione, che ha permesso di rinvenire e sequestrare oltre 50 grammi di hashish e un taglierino.

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