Nardò, 72enne sbranato da due rottweiler: cosa hanno trovato sul corpo

Tragedia nelle campagne del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo, di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da due rottweiler. L'uomo si era recato in campagna in località Salmenta per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo trovandolo ormai privo di vita con i due cani addosso. Sul corpo sono stati trovati morsi precisamente alla testa e alle gambe.

L'uomo era uscito alle prime luci dell'alba, alle 5.30 circa, per raccogliere i fichi. I familiari, però, preoccupati per l'assenza prolungata hanno si sono messi alla sua ricerca nelle campagne frequentate da Pampo. Poi hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali, rischiando di essere azzannati a loro volta.