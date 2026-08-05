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Bari, cane randagio azzanna bimba di 6 anni: come la ha ridotta

mercoledì 5 agosto 2026
Bari, cane randagio azzanna bimba di 6 anni: come la ha ridotta

1' di lettura

Un copione che, tragicamente, si ripete con cadenza quotidiana. Quello di un cane che attacca, azzanna, sbrana. L'ultimo caso arriva da Noicattaro, provincia di Bari, dove due bambine sono state aggredite da un cane randagio e ricoverate d'urgenza in ospedale.

L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri, attorno alle 23. Secondo quanto ricostruito, alcuni bambini si trovavano all'aperto durante una serata trascorsa insieme dalle rispettive famiglie quando l'animale si è scagliato contro il gruppo. In pochi istanti la situazione è precipitata, con due piccole rimaste ferite e il conseguente intervento dei soccorsi.

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Ad avere la peggio è stata una bambina di appena sei anni. Il cane le ha provocato ferite lacerocontuse in più punti: al collo, nella zona posteriore della testa e a un braccio. Lesioni che hanno immediatamente destato particolare preoccupazione proprio per la vicinanza ad aree estremamente delicate.

Dopo le prime cure, i medici hanno così deciso di trasferire e tenere la piccola sotto stretta osservazione nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari. Nella mattinata di oggi la paziente sarà affidata agli specialisti di chirurgia plastica, chiamati a intervenire sulle ferite anche con l'obiettivo di ridurne, per quanto possibile, le conseguenze estetiche.

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Restano ora diversi punti da chiarire sulla dinamica dell'accaduto. Non è ancora stata ricostruita con certezza la provenienza del cane né è chiaro se il randagio sia stato nel frattempo rintracciato e messo in sicurezza o se si trovi ancora nella zona.

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