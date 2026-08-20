"Ecco come vi aprono l'appartamento": l'ultima tecnica dei banditi

I ladri rubano solo d’estate. O, almeno, spesso lo fanno con le temperature alte. In questi mesi che rappresentano il tempo delle vacanze per gli italiani c’è anche un’altra stagione: quella del lavoro intenso per i ladri. Con le città che si svuotano e molte famiglie lontane da casa, i mesi estivi sono infatti quelli in cui si registra un aumento dei furti. E mentre gli appartamenti restano incustoditi, i malviventi affinano le tecniche per riuscire a entrare nelle abitazioni.

Tra i metodi utilizzati ci sono strumenti rudimentali e dispositivi più sofisticati. Uno è il grimaldello bulgaro, capace di simulare la cifratura della chiave. Poi c'è il cosiddetto “topolino”, un meccanismo elettronico utilizzato per decodificare i cilindri europei, generalmente dotati di chiavi corte e piatte. Non mancano il bumping, che sfrutta una chiave modificata, e il picking, tecnica con cui i perni della serratura vengono mossi singolarmente attraverso degli aghi. Tra i sistemi segnalati negli ultimi mesi c'è anche quello dell'acido nitrico, con casi registrati a Roma, nella zona di Montesacro. E poi c'è il metodo del cotone, particolarmente semplice, ma efficace.

A spiegarlo è un fabbro: “È molto semplice: viene inserita un po’ di ovatta nella toppa, così da riempire perfettamente gli spazi della cifratura. Poi con una chiave universale piano piano si fa girare la serratura, come se si fosse in possesso della chiave originale”. Ma i ladri, secondo quanto raccontato, non si limitano a forzare le serrature. Prima di entrare possono anche controllare se l'appartamento è abitato oppure no. Uno dei sistemi utilizzati è quello del silicone. Un sottile strato viene applicato davanti alla serratura e diventa una sorta di segnale per chi deve colpire. Se il silicone rimane integro, significa che nessuno è entrato o uscito e che la casa potrebbe essere vuota. Se invece viene spezzato, il segnale cambia: i proprietari sono tornati e il bersaglio non è più sicuro. Tecniche diverse, dunque, ma un unico obiettivo: approfittare delle case vuote e colpire quando i proprietari sono lontani. E la paura cresce.