L'Ue avvia l'iter di infrazione contro l'Italia sulle case green: "Manca il piano nazionale"

La Commissione europea ha deciso oggi di inviare un parere motivato a Belgio, Repubblica Ceca, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia per non aver ancora presentato il progetto del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici (NBRP) entro la scadenza del 31 dicembre 2025. I piani sono previsti dalla direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (direttiva Ue 2024/1275), la cosiddeta direttiva case green.

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Dopo le lettere di costituzione in mora inviate nel marzo 2026, i nove Stati membri non hanno ancora trasmesso i rispettivi progetti alla Commissione. I piani sono uno strumento strategico per trasformare entro il 2050 il patrimonio edilizio in edifici ad alte prestazioni energetiche e decarbonizzati. I piani dovranno definire percorsi prevedibili per le ristrutturazioni e obiettivi di lungo periodo, favorendo gli investimenti e l’attuazione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici.

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