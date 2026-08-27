Imperia, 28enne arrestato: aveva trovato il modo di aggirare il distributore e fare benzina gratis

Una storia da non credere quella andata in scena tra le province di Imperia e Savona. Qui gli investigatori della Polizia Stradale di Imperia hanno individuato e fermato un uomo di 28 anni ritenuto responsabile di una serie di furti di carburante perpetrati in danno di diverse aree di servizio. Le indagini sono riuscite a ricostruire il modus operandi dell'uomo. Quest'ultimo sarebbe riuscito a individuare una modalità per accedere al sistema delle colonnine self service e ottenere l'erogazione di carburante per decine di migliaia di euro senza corrisponderne il relativo pagamento.

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Dagli accertamenti è inoltre emerso che l'uomo avrebbe instaurato rapporti con alcuni conducenti professionali conniventi, ai quali garantiva rifornimenti di carburante ottenuti attraverso lo stesso sistema. In occasione dell'ultimo rifornimento avvenuto nei giorni scorsi presso un'area di servizio dell'autostrada A10, in provincia di Savona, l'uomo ha però trovato una sorpresa: ad attenderlo la Polstrada che lo ha colto in flagranza di reato. Al momento dell'intervento l'uomo ha opposto resistenza nei confronti degli agenti, rendendo necessario il suo arresto.

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