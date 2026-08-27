Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Savona, 21enne molestata dallo straniero sul bus: come riesce a salvarsi

di
Libero logo
giovedì 27 agosto 2026
Savona, 21enne molestata dallo straniero sul bus: come riesce a salvarsi

1' di lettura

Orrore a Savona. Un uomo la molesta alla fermata dell'autobus e lei utilizza il 'Signal for help' con la mano - il gesto per segnalare violenza di genere alle forze dell'ordine o ai passanti - per chiedere aiuto. Un'altra ragazza lo nota e chiama i carabinieri consentendo così l'arresto del molestatore. È quanto successo a Savona a una 21enne. Un uomo di 46 anni, di nazionalità serba e senza fissa dimora in Italia, già noto alle Forze dell'Ordine, ha avvicinato la ragazza e l'ha molestata alla fermata dell'autobus.

La giovane donna, però, è riuscita a mantenere la calma e ha chiesto aiuto con il cosiddetto "Signal for Help", un gesto convenzionale utilizzato per segnalare una situazione di pericolo senza attirare l'attenzione dell'aggressore. Il segnale è stato notato da un'altra giovane donna anche lei in attesa di un autobus, che ha immediatamente contattato il numero di emergenza "112".

Torna a casa dopo la Notte Bianca, saluta l'amica e viene stuprata

Un ragazzo di 19 anni, di origini straniere e da poco arrivato in Italia in regola, è stato fermato dalla Squadra...

La tempestiva segnalazione ha consentito ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Savona di intervenire con rapidità e di fermare l'uomo senza fissa dimora nelle immediate vicinanze. Al termine degli accertamenti, d'intesa con la Procura, l'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale e condotto in carcere a Genova Pontedecimo. 

Ancona, "metta la museruola al cane!": autista del bus preso per il collo da uno straniero

"Metta la museruola al cane!": un autista di autobus è stato aggredito da un 20enne di origini kosovare...
tag
savona
violenza sessuale

Clamoroso a Imperia Imperia, 28enne arrestato: aveva trovato il modo di aggirare il distributore e fare benzina gratis

Vicino alla stazione a La Spezia La Spezia, insegue una ragazza e le alza la gonna: scatta la denuncia

Violenza cieca Savona, clandestino marocchino droga e stupra una ragazza

ti potrebbero interessare

La "scroccona seriale" colpisce ancora

La "scroccona seriale" colpisce ancora

Imperia, 28enne arrestato: aveva trovato il modo di aggirare il distributore e fare benzina gratis

Imperia, 28enne arrestato: aveva trovato il modo di aggirare il distributore e fare benzina gratis

Ferrara, il tunisino contro gli agenti: alta tensione

Ferrara, il tunisino contro gli agenti: alta tensione

Aosta, abusavano del nipote e nel frattempo filmavano: arrestata una coppia

Aosta, abusavano del nipote e nel frattempo filmavano: arrestata una coppia