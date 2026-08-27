Savona, 21enne molestata dallo straniero sul bus: come riesce a salvarsi

Orrore a Savona. Un uomo la molesta alla fermata dell'autobus e lei utilizza il 'Signal for help' con la mano - il gesto per segnalare violenza di genere alle forze dell'ordine o ai passanti - per chiedere aiuto. Un'altra ragazza lo nota e chiama i carabinieri consentendo così l'arresto del molestatore. È quanto successo a Savona a una 21enne. Un uomo di 46 anni, di nazionalità serba e senza fissa dimora in Italia, già noto alle Forze dell'Ordine, ha avvicinato la ragazza e l'ha molestata alla fermata dell'autobus.

La giovane donna, però, è riuscita a mantenere la calma e ha chiesto aiuto con il cosiddetto "Signal for Help", un gesto convenzionale utilizzato per segnalare una situazione di pericolo senza attirare l'attenzione dell'aggressore. Il segnale è stato notato da un'altra giovane donna anche lei in attesa di un autobus, che ha immediatamente contattato il numero di emergenza "112".