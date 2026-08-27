Ferrara, il tunisino contro gli agenti: alta tensione

"Voglio mangiare, voglio sigaretta, voglio vestiti nuovi. E basta aspettare". Un uomo di nazionalità tunisina, in evidente stato di agitazione, si è rivolto urlando verso alcuni agenti della Polizia all'interno della residenza municipale di Ferrara nella mattinata di ieri, 26 agosto. Le forze dell'ordine erano intervenute per tranquillizzare l'uomo che stava chiedendo casa, cibo e sigarette e manifestava la volontà di incontrare personalmente il sindaco Alan Fabbri.

Quando i poliziotti lo hanno invitato a calmarsi e ad abbassare le mani, però, l'uomo ha risposto con arroganza "Abbassa tu le mani!" e ha puntato il dito contro gli agenti. Questi ultimi sono comunque riusciti a riportare la situazione alla normalità.