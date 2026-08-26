Report, Ranucci e quel servizio sul mercato ittico

In un’altra vita, neanche troppo lontana, Sigfrido Ranucci si è barcamenato tra il giornalismo d’inchiesta e il banco del pesce. Come anche Libero ha raccontato nei giorni scorsi, l’11 maggio 2004 l’attuale conduttore di Report aveva partecipato alla fondazione della Delimed srl. Un’impresa attiva in molteplici settori, ma la cui principale attività era quella di import ed export per commercializzare «prodotti ittici sia freschi che congelati o surgelati». Ma la Delimed, di cui Ranucci venne nominato presidente, come testimonia l’Agenzia delle Entrate, si era specializzata nel «commercio al dettaglio di prodotti surgelati».
Fino al 2013, anno in cui la società venne messa in liquidazione (la chiusura avvenne poi nel 2017, anno in cui Ranucci fu promosso alla conduzione), Sigfrido presiedette ogni assemblea, comunicando le decisioni sul risultato di esercizio. Un coinvolgimento a 360 gradi nell’attività entrata nel mercato della distribuzione del pesce.
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Partecipazione attiva che non venne meno anche nel 2009 quando su Report - allora condotto da Milena Gabanelli - il servizio “Mare Nostrum” trattò il tema dell’import-export di pesce. La puntata denunciò il comportamento di quei pescatori italiani che, sebbene ricevessero fondi europei, pescavano illegalmente per poi vendere il pesce fresco locale. Dalla cattura dei pesci spada con la “spadara”, rete vietata dall’Ue, all’abuso della pesca a strascico, causa del depopolamento dei mari. Dal servizio realizzato da Sabrina Giannini, una parte del mercato ittico nostrano - che ogni giorno garantisce pesce fresco a mercati e ristoranti - non ne uscì bene. Ranucci all’epoca era inviato e autore del programma.