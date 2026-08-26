Report, Ranucci e quel servizio sul mercato ittico

In un’altra vita, neanche troppo lontana, Sigfrido Ranucci si è barcamenato tra il giornalismo d’inchiesta e il banco del pesce. Come anche Libero ha raccontato nei giorni scorsi, l’11 maggio 2004 l’attuale conduttore di Report aveva partecipato alla fondazione della Delimed srl. Un’impresa attiva in molteplici settori, ma la cui principale attività era quella di import ed export per commercializzare «prodotti ittici sia freschi che congelati o surgelati». Ma la Delimed, di cui Ranucci venne nominato presidente, come testimonia l’Agenzia delle Entrate, si era specializzata nel «commercio al dettaglio di prodotti surgelati».

Fino al 2013, anno in cui la società venne messa in liquidazione (la chiusura avvenne poi nel 2017, anno in cui Ranucci fu promosso alla conduzione), Sigfrido presiedette ogni assemblea, comunicando le decisioni sul risultato di esercizio. Un coinvolgimento a 360 gradi nell’attività entrata nel mercato della distribuzione del pesce.