Sorrento, scontrino folle: "Costo 2 euro", senza precedenti

Altro scontrino scandaloso. Questa volta a finire nell'occhio del ciclone è un bar di Sorrento che ha fatto pagare ben due euro per l’uso del bagno nonostante il cliente avesse consumato un caffè. A denunciarlo è un anonimo avventore che ha inviato una segnalazione al deputato Francesco Emilio Borrelli. "Questa sera eravamo a Sorrento io e la mia ragazza, la quale aveva urgente bisogno di un bagno – si legge -. Decidiamo di entrare in un bar nelle vicinanze dove consumo regolarmente e successivamente richiedo l’utilizzo del bagno, che aveva accesso con tornello e gettone, mi viene concesso accesso".