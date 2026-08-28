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Palermo, tragedia nella piscina della villetta in affitto: muore annegata una bimba di due anni

venerdì 28 agosto 2026
Palermo, tragedia nella piscina della villetta in affitto: muore annegata una bimba di due anni

1' di lettura

Tragedia nella serata di giovedì 27 agosto in via Villagrazia a Palermo, dove una bambina di due anni e mezzo è annegata nella piscina della villetta che i genitori avevano preso in affitto per l’estate. Quando i genitori hanno scoperto il corpo della piccola Giulia dentro la piscina, intorno alle 23.30, era ormai troppo tardi. Inutile la corsa alla guardia medica e il tentativo dei sanitari di rianimarla. I primi a intervenire sono stati i carabinieri della compagnia di Piazza Verdi e del nucleo radiomobile.

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Intanto la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Solo poche settimane fa una tragedia simile si è consumata alle porte di Roma. Un bambino di 5 anni è morto nella piscina comunale di Monterotondo. Il bimbo si trovava nell’acqua insieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo. 

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Stando alle prime informazioni, verso le ore 11 si sarebbe immerso nella piscina esterna all’impianto coperto, una vasca per i piccoli con l’acqua molto bassa. Poco dopo avrebbe però accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione per il minore non c'è stato nulla da fare: è morto prima di poter essere trasportato in ospedale. 

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