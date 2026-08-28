Palestrina, abusi sessuali sugli animali: chi è il 30enne denunciato

Reiterati maltrattamenti e abusi sessuali su animali e violazione di domicilio: con queste accuse è stato denunciato un operaio di 30 anni a Palestrina, in provincia di Roma. L'allarme è scattato dopo che una capra, scomparsa da una struttura ricettiva del posto dove sono ospitati diversi animali a fini didattici, è stata ritrovata terrorizzata, tremante e inappetente. La conferma, poi, è arrivata con gli accertamenti veterinari sulla capra, che hanno rivelato lesioni compatibili con abusi di natura sessuale, escludendo che si trattasse di aggressioni da parte di altri animali. A incastrare definitivamente l'uomo, le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella struttura.

La vicenda risale allo scorso maggio, quando il proprietario della struttura si è accorto della recinzione rotta e della scomparsa di una capra. Il giorno successivo, a restituirgliela è stato un operaio di un'azienda vicina, che aveva riferito di averla trovata all'interno della propria proprietà. Le condizioni dell'animale, però, hanno destato preoccupazione fin da subito: la capra appariva impaurita, tremava e rifiutava il cibo. E dai successivi esami è emerso un quadro piuttosto sconcertante: gravi lesioni riconducibili ad aggressione e a maltrattamenti reiterati, in particolare a livello degli organi sessuali, compatibili con abusi di natura sessuale.