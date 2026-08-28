Palestrina, abusi sessuali sugli animali: chi è il 30enne denunciato

Reiterati maltrattamenti e abusi sessuali su animali e violazione di domicilio: con queste accuse è stato denunciato un operaio di 30 anni a Palestrina, in provincia di Roma. L'allarme è scattato dopo che una capra, scomparsa da una struttura ricettiva del posto dove sono ospitati diversi animali a fini didattici, è stata ritrovata terrorizzata, tremante e inappetente. La conferma, poi, è arrivata con gli accertamenti veterinari sulla capra, che hanno rivelato lesioni compatibili con abusi di natura sessuale, escludendo che si trattasse di aggressioni da parte di altri animali. A incastrare definitivamente l'uomo, le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella struttura.
La vicenda risale allo scorso maggio, quando il proprietario della struttura si è accorto della recinzione rotta e della scomparsa di una capra. Il giorno successivo, a restituirgliela è stato un operaio di un'azienda vicina, che aveva riferito di averla trovata all'interno della propria proprietà. Le condizioni dell'animale, però, hanno destato preoccupazione fin da subito: la capra appariva impaurita, tremava e rifiutava il cibo. E dai successivi esami è emerso un quadro piuttosto sconcertante: gravi lesioni riconducibili ad aggressione e a maltrattamenti reiterati, in particolare a livello degli organi sessuali, compatibili con abusi di natura sessuale.
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Dopo alcune settimane, l'episodio si è ripetuto: la recinzione è stata forzata e un'altra capra è scomparsa. A ritrovarla e a riconsegnarla al proprietario sempre lo stesso uomo, che ha sostenuto di averla vista, questa volta, all'interno di un capanno per gli attrezzi. I successivi accertamenti veterinari hanno confermato anche in questo caso la presenza di gravi lesioni. Di qui la decisione di rivolgersi ai carabinieri forestali di Palestrina, che hanno avviato un'indagine analizzando le immagini di videosorveglianza della struttura. La scoperta su quanto realmente accaduto è arrivata a fine luglio, quando le telecamere, attive anche nelle ore notturne, hanno ripreso l'uomo, visibilmente ubriaco, che entrava nel recinto e tentava di avvicinare e afferrare una delle capre, senza riuscirci. A quel punto l'uomo si è diretto verso il recinto degli asini. E la mattina successiva, una femmina di asino è stata trovata legata e immobilizzata.