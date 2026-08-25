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Capri, violenta rissa tra commercianti e turisti: volano sedie, calci e pugni

martedì 25 agosto 2026
Capri, violenta rissa tra commercianti e turisti: volano sedie, calci e pugni

2' di lettura

Rissa nel pomeriggio di lunedì 24 agosto in località Marina Grande, sull'isola di Capri. Coinvolti nel diverbio due commercianti e un gruppo di turisti. Il video della rissa è stato pubblicato sui canali social del deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli. "I contendenti si sono affrontati a colpi di sedie, pugni e calci creando il panico tra i presenti. A Capri - scrive Borrelli - sono urgenti più controlli e più sicurezza, la notte c'è una sola pattuglia a presidiare l'intera isola. Così non va bene". Parole a cui ha replicato il sindaco Paolo Falco, che ricorda come "nell'ultima riunione che si è svolta con tutte le forze dell'ordine e i due sindaci dell'isola è stato proprio il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a sottolineare la riduzione di episodi negativi. La polizia municipale e le forze dell'ordine - prosegue - presidiano il territorio che è anche sorvegliato da circa 80 telecamere ad alta risoluzione". Il prefetto di Napoli ha espresso in una nota "ferma condanna" per l'episodio, disponendo un ulteriore rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo sull'isola.

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Oltre alle misure già previste nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltasi lo scorso 14 agosto proprio presso il Comune di Capri, con la partecipazione dei sindaci di Capri e di Anacapri e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Polizie municipali, è stata disposta un’ulteriore intensificazione dei controlli agli imbarchi e agli approdi. Nel corso della riunione è stata, inoltre, ribadita l’importanza di un’azione coordinata tra tutte le componenti impegnate nella sicurezza del territorio, anche alla luce del positivo andamento degli indici di delittuosità.

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