Max Laudadio, aggredito nella sua villa a Varese: la colluttazione con un uomo e poi in ospedale

Max Laudadio, storico inviato di Striscia la Notizia, aggredito nella sua villa a Varese. Dopo la colluttazione con un uomo nel giardino di casa, sarebbe stato subito portato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti. È successo la notte scorsa a Cuasso al Monte, in provincia di Varese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo si sarebbe introdotto nell'abitazione di Laudadio, forse con l'intenzione di rubare. L'intruso sarebbe una persona conosciuta nella zona e con possibili problemi di tossicodipendenza, stando a quanto trapelato finora. Dopo essere stato beccato, l'uomo avrebbe innescato una colluttazione con l'ex inviato di Striscia.

Nell'episodio sarebbe rimasto coinvolto anche un giovane amico di famiglia presente in quel momento. Ancora oscuri molti punti della vicenda, a partire dal motivo per cui l'uomo sia entrato nella proprietà di Laudadio e di cosa sia successo in quegli attimi concitati. Per ora, inoltre, non si sa nemmeno come sia iniziata esattamente l’aggressione e soprattutto se la colluttazione sia scoppiata all’esterno della casa, nel giardino, oppure successivamente, dopo che l’intruso sarebbe riuscito ad avvicinarsi all’abitazione.