Mantova, furto choc: cosa rubano da una chiesa

Un tabernacolo in marmo è stato rubato tra il 28 e il 29 agosto dalla chiesa di Santa Maria Maddalena, nella frazione Dragoncello a Poggio Rusco, nel Mantovano. A denunciare il furto al 112 è stato il parroco, don Marco Cavallaro.
Dopo la telefonata, sul posto sono subito intervenute una pattuglia dei carabinieri della stazione di Felonica Po e, successivamente, una di Poggio Rusco, entrambe impegnate nei servizi concordati e condivisi in Prefettura durante un recente Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Roberto Bolognesi.
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Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i ladri hanno forzato una porta posteriore della chiesa e, una volta all'interno, hanno smurato il tabernacolo dall'altare maggiore. L'oggetto sacro - che è completamente in marmo e risale indicativamente agli anni '50 - ha un valore di circa 6mila euro. Cifra che, hanno voluto precisare i militari in una nota, non è coperta da assicurazione.
Il parroco ha lanciato un appello all'ignoto, indagato per furto aggravato, affinché restituisca l'arredo sacro che custodisce le ostie.