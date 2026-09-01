Alessandria, 48enne sorprende i ladri vicino alla sua auto, reagisce e viene accoltellato: è grave

Tragedia ad Alessandria, dove un uomo è stato gravemente ferito nella serata di lunedì 31 agosto nel centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 48enne avrebbe sorpreso tre o quattro individui mentre stavano armeggiando attorno alla sua auto parcheggiata in strada. L'uomo avrebbe reagito e sarebbe stato aggredito a sua volta: uno dei componenti del gruppo avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito più volte alle gambe e all’addome, recidendo l’arteria femorale e provocando una copiosa perdita di sangue.

Torino, stupra una 13enne in un minimarket: perché il giudice lo rimette in libertà dopo 2 giorni Sabato scorso ha violentato una bambina di 13 anni in un minimarket a Madonna di Campagna, periferia Nord di Torino. Epp...

Subito soccorso, il 48enne è stato dapprima trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Ovada per la prima stabilizzazione dei parametri vitali e, successivamente, trasferito d’urgenza in codice rosso e in pericolo di vita all’ospedale di Alessandria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Acqui Terme, che hanno avviato le indagini ancora in corso.

Pietralata, la strage in famiglia: le lettere ritrovate in casa, una verità agghiacciante Un dramma privato dietro alla strage in famiglia a Pietralata, alle porte di Roma. Un uomo, Luca Abbasciano, una donna V...