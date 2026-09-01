Firenze, l'immigrato che ha oltraggiato il Tricolore? Subito espulso

Strappa il Tricolore, la getta a terra e la prende a calci. Il video, che ritrae il protagonista del gesto in via Alamanni, nei pressi dello scalo ferroviario fiorentino di Santa Maria Novella, in poche ora ha fatto il giro del web. Intanto la polizia ha identificato l'uomo: si tratta di un 25enne di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine. Non è stato ancora rintracciato e rischia la denuncia. Sull'accaduto intervenute Lega e Fi. "Un episodio gravissimo e intollerabile, che offende il nostro Paese, la nostra storia e uno dei simboli fondamentali della Repubblica - dice in una nota il consigliere comunale del Carroccio Guglielmo Mossuto - irregolare o cittadino, lo straniero che disprezza la nostra bandiera non merita di restare italiano". E aggiunge: "Essere cittadini italiani non significa soltanto possedere un documento. Significa rispettare la nostra Repubblica, le nostre Leggi e i suoi simboli. Il vilipendio alla bandiera è un reato".
"L'immigrato che stanotte, a Firenze, ha strappato e calpestato il Tricolore nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, ha compiuto un atto gravissimo, che merita una pena esemplare - incalzano con un comunicato i consiglieri regionali di Forza Italia Marco Stella e Jacopo Ferri -. Nel caso sia irregolare, va espulso immediatamente; nel caso in cui, non sia clandestino, gli sia revocato il permesso di soggiorno e si avviino, comunque, le procedure di espulsione. In ogni caso, è indegno di abitare in questo Paese che disprezza così tanto". "Gli immigrati che si comportano come questo soggetto, oltretutto - concludono -, fanno soltanto un danno a quegli stranieri che, invece, si sono integrati in Italia e hanno gratitudine per il Paese che li ha accolti".
Firenze, il video sui social: "L'immigrato stacca il Tricolore e ci sputa sopra"Se dovessimo fornire una rappresentazione a uno straniero o alla sinistra italiana di ciò che significa "man...
"È stato subito identificato il cittadino straniero che a Firenze, dopo averla staccata dal muro, ha gettato a terra e offeso la bandiera tricolore. L'uomo, irregolare sul territorio, è stato condotto in un Cpr dove verrà trattenuto per essere rimpatriato nel suo Paese d'origine. In Italia vanno seguite le nostre leggi e le nostre regole, ma soprattutto vanno rispettati e onorati i simboli che rappresentano i valori più profondi su cui si fonda la nostra democrazia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, su X, postando un video dell'episodio.
È stato subito identificato il cittadino straniero che a Firenze, dopo averla staccata dal muro, ha gettato a terra e offeso la bandiera tricolore. L’uomo, irregolare sul territorio, è stato condotto in un cpr dove verrà trattenuto per essere rimpatriato nel suo Paese d’origine.… pic.twitter.com/1Dz3N2ToX3— Matteo Piantedosi (@Piantedosim) September 1, 2026