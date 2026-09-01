Firenze, l'immigrato che ha oltraggiato il Tricolore? Subito espulso

Strappa il Tricolore, la getta a terra e la prende a calci. Il video, che ritrae il protagonista del gesto in via Alamanni, nei pressi dello scalo ferroviario fiorentino di Santa Maria Novella, in poche ora ha fatto il giro del web. Intanto la polizia ha identificato l'uomo: si tratta di un 25enne di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine. Non è stato ancora rintracciato e rischia la denuncia. Sull'accaduto intervenute Lega e Fi. "Un episodio gravissimo e intollerabile, che offende il nostro Paese, la nostra storia e uno dei simboli fondamentali della Repubblica - dice in una nota il consigliere comunale del Carroccio Guglielmo Mossuto - irregolare o cittadino, lo straniero che disprezza la nostra bandiera non merita di restare italiano". E aggiunge: "Essere cittadini italiani non significa soltanto possedere un documento. Significa rispettare la nostra Repubblica, le nostre Leggi e i suoi simboli. Il vilipendio alla bandiera è un reato".

"L'immigrato che stanotte, a Firenze, ha strappato e calpestato il Tricolore nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, ha compiuto un atto gravissimo, che merita una pena esemplare - incalzano con un comunicato i consiglieri regionali di Forza Italia Marco Stella e Jacopo Ferri -. Nel caso sia irregolare, va espulso immediatamente; nel caso in cui, non sia clandestino, gli sia revocato il permesso di soggiorno e si avviino, comunque, le procedure di espulsione. In ogni caso, è indegno di abitare in questo Paese che disprezza così tanto". "Gli immigrati che si comportano come questo soggetto, oltretutto - concludono -, fanno soltanto un danno a quegli stranieri che, invece, si sono integrati in Italia e hanno gratitudine per il Paese che li ha accolti".