Max Laudadio, il sospetto sul suo aggressore: "L’obiettivo era mia moglie"

"Domenica era il mio compleanno (55 anni, ndr). L’ho festeggiato con la mia famiglia nella baita in mezzo al bosco dove abitiamo io e mia moglie, a Cuasso al Monte (in provincia di Varese). Finita la cena, i miei figli se ne sono andati. Tranne Bianca e il suo fidanzato Mattia: loro sono rimasti a dormire. Alle quattro e mezza di notte mi sono svegliato di soprassalto. Una voce. Inizialmente pensavo fosse un ladro nella casa dei vicini. A un tratto ho sentito l’urlo di mia figlia. Sono subito corso in camera sua: nel buio della stanza c’era un uomo in piedi. 'Dove sono?! Dove sono?! Dove sono quelli che abitavano qua?', continuava a ripetere. Mentre Mattia, il fidanzato di mia figlia, gridava: 'Vai via! Esci subito!'". Max Laudadio, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato dell'aggressione subita.

"Quando l’ho visto mi è salito il sangue al cervello. Bianca era in pericolo, dovevo difenderla - ha proseguito l'ex inviato di Striscia la Notizia -. A un certo punto m’è saltato addosso, e abbiamo cominciato a darcele di santa ragione. Calci, pugni, poi lui m’ha preso al collo. Sono stati momenti di concitazione violentissima. Allo scontro si è unito anche Mattia: per fortuna in due siamo riusciti a immobilizzarlo. Fino all’arrivo dei carabinieri, mezz’ora dopo".