Max Laudadio, il sospetto sul suo aggressore: "L’obiettivo era mia moglie"

"Domenica era il mio compleanno (55 anni, ndr). L’ho festeggiato con la mia famiglia nella baita in mezzo al bosco dove abitiamo io e mia moglie, a Cuasso al Monte (in provincia di Varese). Finita la cena, i miei figli se ne sono andati. Tranne Bianca e il suo fidanzato Mattia: loro sono rimasti a dormire. Alle quattro e mezza di notte mi sono svegliato di soprassalto. Una voce. Inizialmente pensavo fosse un ladro nella casa dei vicini. A un tratto ho sentito l’urlo di mia figlia. Sono subito corso in camera sua: nel buio della stanza c’era un uomo in piedi. 'Dove sono?! Dove sono?! Dove sono quelli che abitavano qua?', continuava a ripetere. Mentre Mattia, il fidanzato di mia figlia, gridava: 'Vai via! Esci subito!'". Max Laudadio, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato dell'aggressione subita.
"Quando l’ho visto mi è salito il sangue al cervello. Bianca era in pericolo, dovevo difenderla - ha proseguito l'ex inviato di Striscia la Notizia -. A un certo punto m’è saltato addosso, e abbiamo cominciato a darcele di santa ragione. Calci, pugni, poi lui m’ha preso al collo. Sono stati momenti di concitazione violentissima. Allo scontro si è unito anche Mattia: per fortuna in due siamo riusciti a immobilizzarlo. Fino all’arrivo dei carabinieri, mezz’ora dopo".
Max Laudadio, aggredito nella sua villa a Varese: la colluttazione con un uomo e poi in ospedaleMax Laudadio, storico inviato di Striscia la Notizia, aggredito nella sua villa a Varese. Dopo la colluttazione con...
Laudadio lo ha riconosciuto quasi subito: "È un ragazzo che abita qua, l’avevo già visto, avrà poco meno di 30 anni. Uno che, tra l’altro, fa arti marziali: un osso duro, infatti ne siamo usciti tutti gonfi di botte. Ma la cosa più inquietante è che non era venuto per rubare. Se fosse stato un ladro, poco male. Sono cose che capitano. Ma lui lo conosco, non lo è. Ora sta in ospedale, verrà interrogato dai carabinieri. Ci dev’essere un motivo, se è entrato in casa nostra. Ma non sono io che devo trovarlo. Però ho qualche sospetto".
Secondo l'ex inviato di Striscia, il malintenzionato "non voleva entrare in camera di mia figlia. Infatti gridava: 'Dove sono?!'. Cercava noi. Me e mia moglie. Ma soprattutto mia moglie (Loredana Bonora, ndr). Io è da due anni che non lavoro più a Striscia, quindi non penso sia una vendetta per servizi tv fatti tempo fa. Lei invece è l’attuale sindaca di questo paese, Cuasso al Monte; governa con una lista civica. Ma, ultimamente, le si è creato intorno un clima d’astio preoccupante. Non sappiamo se qualcuno l’abbia mandato. Ciò che è certo è che l’odio genera altro odio".