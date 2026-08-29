Rimini, il fidanzato della figlia non è islamico? Lo riempiono di botte

Sono indagati per atti persecutori e minacce, due genitori di origine macedone convinti che la figlia non dovesse frequentare il fidanzato non di fede islamica. Padre di 44 e madre di 47 anni, sono indagati dalla Procura di Rimini (pm Davide Ercolani) per stalking nei confronti dei due giovani, la figlia e il convivente, entrambi ventenni. Quando la ragazza, che non accettava i precetti religiosi rigidi della famiglia di origine, si è rifugiata all'improvviso a casa del fidanzato, i genitori hanno dato il via a una caccia all'uomo.

Non conoscendo il nuovo domicilio della coppia, tramite conoscenze di connazionali i genitori sarebbero riusciti a rintracciare i ragazzi iniziando un martellamento incessante per riportare a casa la figlia. Messaggi quotidiani di minaccia come "posso trovarti anche se vai sulla luna perché le famiglie albanesi sono tutte unite" e "se non torni a casa avrai una vita infernale" hanno portato i due ragazzi a presentare una denuncia in Questura a Rimini.