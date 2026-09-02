Papà muore in mare davanti a moglie e tre figli in spiaggia. I familiari finiscono all'ospedale

L’estate si avvia alla conclusione, ma sul litorale di Fano continua la drammatica sequenza di incidenti in mare. L’ultimo episodio si è verificato ieri pomeriggio, poco dopo le 16, quando un uomo di circa 50 anni, di origini nordafricane, ha perso la vita dopo essersi sentito male mentre si trovava in acqua, davanti a un tratto di spiaggia libera tra i bagni Pelo e Kalaverde.

Il mare, al momento della tragedia, era calmo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe essere stato colto da un improvviso malore. A notare le sue difficoltà sono stati alcuni bagnini delle concessioni vicine, che si sono immediatamente tuffati in acqua per soccorrerlo.

Una volta riportato a riva, i soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione, praticando a lungo il massaggio cardiaco e utilizzando anche il defibrillatore, mentre veniva allertato il 118. L’équipe sanitaria ha proseguito i tentativi di rianimazione, ma nonostante un flebile segnale di ripresa dell’attività cardiaca, ogni sforzo è risultato inutile.

La tragedia si è consumata sotto gli occhi della moglie e dei tre figli dell’uomo, di 8, 13 e 16 anni. Profondamente sotto shock, i familiari sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Fano.

Sul posto è intervenuto anche il personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Fano, incaricato di ricostruire la dinamica dell’accaduto. La notizia ha suscitato profonda commozione tra i bagnanti e lungo tutto il litorale.