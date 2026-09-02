Lavitola picchiato in carcere: il sospetto inquietante a Rebibbia

Valter Lavitola, arrestato il 10 agosto e detenuto a Rebibbia con l’accusa di essere il mandante dell’attentato all’amico giornalista Sigfrido Ranucci, è stato aggredito ieri nel tardo pomeriggio all’interno del carcere romano. Fonti della polizia penitenziaria riferiscono che le conseguenze non sarebbero gravi: è stato medicato immediatamente e verranno effettuati accertamenti, con possibile apertura di un’inchiesta.Lavitola si trova nello stesso istituto di Pellegrino D’Avino, Antonio Passariello e Saverio Mutone, arrestati il 30 giugno e legati alla microcriminalità avellinese. Secondo le indagini, i tre sarebbero stati ingaggiati dal braccio destro dell’ex editore, Clesio Gomez Tavares, per piazzare l’ordigno davanti casa di Ranucci.

Intercettati in cella dopo la perquisizione al faccendiere, esprimevano chiari propositi di vendetta. Mutone parlava di Lavitola come “quell’altro da Salerno”, già arrestato per estorsione, criticando il fatto che fosse ancora libero grazie a “soldi, amicizie e politica”. Riferendosi a Tavares dicevano che “è meglio che non viene qua”.